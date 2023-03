Quando gli hooligans inglesi si lasciavano i bigliettini da visita dopo le risse: la collezione su Instagram (Di giovedì 30 marzo 2023) “Congratulazioni, sei stato appena picchiato dai I.C.J”. C’è stato un tempo – la golgen age del tifo violento – in cui gli hooligans inglesi dopo le risse con i rivali lasciavano sul selciato e corpi doloranti il biglietto da visita. La firma delle “firm”, così si chiamavano. Con messaggi di varia natura, anche molto fantasiosi, per ricordare al nemico da chi le aveva prese di brutto. C’è una pagina su Instagram che presenta un’infinita collezione di queste reliquie. Una specie di museo online degli hooligans anni 70-80. La carrellata delle “cards” è molto curiosa. La pagina si chiama Hoolicards. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hoolicards ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) “Congratulazioni, sei stato appena picchiato dai I.C.J”. C’è stato un tempo – la golgen age del tifo violento – in cui glilecon i rivalisul selciato e corpi doloranti il biglietto da. La firma delle “firm”, così si chiamavano. Con messaggi di varia natura, anche molto fantasiosi, per ricordare al nemico da chi le aveva prese di brutto. C’è una pagina suche presenta un’infinitadi queste reliquie. Una specie di museo online deglianni 70-80. La carrellata delle “cards” è molto curiosa. La pagina si chiama Hoolicards. Visualizza questo post suUn post condiviso da Hoolicards ...

