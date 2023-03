Quali sono i lavori più esposti agli sviluppi dell'Intelligenza artificiale. Una ricerca (Di giovedì 30 marzo 2023) L'Università della Pennsylvania e OpenAi, la società che ha progettato ChatGpt, hanno pubblicato uno studio. L'80% delle professioni negli Usa avranno un impatto nel breve periodo. Quasi tutti lavori di intelletto e di ingegno. Ecco Quali Leggi su repubblica (Di giovedì 30 marzo 2023) L'Universitàa Pennsylvania e OpenAi, la società che ha progettato ChatGpt, hanno pubblicato uno studio. L'80%e professioni negli Usa avranno un impatto nel breve periodo. Quasi tuttidi intelletto e di ingegno. Ecco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Quando ti chiedono quali sono le tue skills ???? #GFVIP - GrandeFratello : L’uscita di Onestini ha lasciato un grande vuoto nella Casa: scopriamo insieme quali sono le sensazioni che prevalg… - amnestyitalia : #Tunisia Almeno 17 persone – tra le quali esponenti di partiti di opposizione, attivisti, avvocati e il direttore… - utini19 : Non so di altre realtà ma a Udine si vede chiaramente lo SPRECO di fondi adoperati per ' tonellate ' di manifestini… - sirgolly : RT @cesco_78: Il 31 Marzo è la giornata internazionale del backup. Non vuol dire che si deve fare il backup solo oggi, però. Avete il backu… -