Putin promette che la guerra con gli “Stati ostili” non finirà presto ma ammette l’impatto delle sanzioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Maxi esercitazioni in Siberia, teStati anche i missili intercontinentali Yars. Zelensky invita il presidente cinese Xi: «Non ho contatti con lui da oltre un anno» Leggi su lastampa (Di giovedì 30 marzo 2023) Maxi esercitazioni in Siberia, teanche i missili intercontinentali Yars. Zelensky invita il presidente cinese Xi: «Non ho contatti con lui da oltre un anno»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Putin promette che la guerra con gli “Stati ostili” non finirà presto ma ammette l’impatto delle sanzioni - robymart85 : @JozeJechich_JJ ...Putin promette la produzione di 1600 di questi gioiellini della tecnologia bellica dei RuZZi - guybonet : @CremaschiG Boris Johnson promette uranio impoverito , Putin risponde con eventuale uranio impoverito. In futuro as… - Ultron65 : RT @bordoni_russia: Putin promette al summit Russia Africa che in caso di mancato rinnovo degli 'accordi sul grano' Mosca fornirà ai paesi… - OldaniSilviana : @VEParsi1 Prima gli yankee si attrezzano per armare l'africa contro la cina, e prendersi taiwan, perche sia mai che… -