Putin non si accontenta di arrestare i giornalisti russi e se la prende anche con quelli americani (Di giovedì 30 marzo 2023) Alla russia non basta più silenziare i reporter russi, ora vuole colpire anche la stampa internazionale. L’Fsb ha arrestato a Ekaterinburg, città a circa novecento chilometri a Est di Mosca, il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich. Il Cremlino ha costruito ad arte un’accusa di spionaggio e vuole probabilmente usare il giornalista per uno scambio di prigionieri. Al momento Gershkovich rischierebbe vent’anni, secondo l’agenzia di stampa Interfax, che ha lanciato la notizia riprendendo il comunicato proprio dei servizi russi. Nel suo annuncio, infatti, l’Fsb spiega di aver «fermato le attività illegali del cittadino statunitense Gershkovich Evan, classe 1991, corrispondente da Mosca del quotidiano americano The Wall Street Journal, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 marzo 2023) Allaa non basta più silenziare i reporter, ora vuole colpirela stampa internazionale. L’Fsb ha arrestato a Ekaterinburg, città a circa novecento chilometri a Est di Mosca, il corrispondente del Wall Street Journal Evan Gershkovich. Il Cremlino ha costruito ad arte un’accusa di spionaggio e vuole probabilmente usare il giornalista per uno scambio di prigionieri. Al momento Gershkovich rischierebbe vent’anni, secondo l’agenzia di stampa Interfax, che ha lanciato la notizia rindo il comunicato proprio dei servizi. Nel suo annuncio, infatti, l’Fsb spiega di aver «fermato le attività illegali del cittadino statunitense Gershkovich Evan, classe 1991, corrispondente da Mosca del quotidiano americano The Wall Street Journal, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, ...

