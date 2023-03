Pubblicato bando gara lavori riqualificazione area nord porto Termini Imerese (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – È stato Pubblicato oggi il bando per la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell’approvazione della variante al PRP, è stato definito il progetto esecutivo di prima fase, che prevede il rifacimento di tutte le pavimentazioni, la definizione dei parcheggi a servizio delle aree riqualificate e di un sistema di camminamenti attrezzati per l’accesso all’arenile; la sistemazione dell’area estrema della banchina Veniero con la realizzazione di aree verdi e di un parcheggio a raso; quindi la riconnessione urbana tra la spiaggia e le nuove aree verdi riqualificate. Il progetto esecutivo, di importo pari a € ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – È statooggi ilper ladi appalto deididella zonadel sedime portuale neldi. In attesa dell’approvazione della variante al PRP, è stato definito il progetto esecutivo di prima fase, che prevede il rifacimento di tutte le pavimentazioni, la definizione dei parcheggi a servizio delle aree riqualificate e di un sistema di camminamenti attrezzati per l’accesso all’arenile; la sistemazione dell’estrema della banchina Veniero con la realizzazione di aree verdi e di un parcheggio a raso; quindi la riconnessione urbana tra la spiaggia e le nuove aree verdi riqualificate. Il progetto esecutivo, di impari a € ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maria_Arrigo1 : RT @PalermoToday: Porto di Termini Imerese, pubblicato il bando di gara per i lavori di riqualificazione dell’area nord - PalermoToday : Porto di Termini Imerese, pubblicato il bando di gara per i lavori di riqualificazione dell’area nord… - AnsaSicilia : Porti: così sarà riqualificato lo scalo di Termini Imerese. Pubblicato bando lavori. Presidente Monti, progetto mag… - vivereitalia : Pubblicato bando gara lavori riqualificazione area nord porto Termini Imerese - wesud_news : ANAS ha pubblicato il bando di gara per la progettazione e la realizzazione della SS 106 -

Pubblicato bando gara lavori riqualificazione area nord porto Termini Imerese È stato pubblicato oggi il bando per la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell'approvazione della variante al PRP, è ... Il porto di Termini Imerese si rifà il look, gara da 5,2 milioni 2' DI LETTURA PALERMO " Il porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, si rifà il look. È stato pubblicato oggi il bando per la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale. In attesa dell'approvazione della variante al Prp, è stato definito il progetto ... Porti: così sarà riqualificato lo scalo di Termini Imerese PALERMO, 30 MAR È stato pubblicato oggi il bando per la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell'approvazione della variante al Prp, è ... È statooggi ilper la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell'approvazione della variante al PRP, è ...2' DI LETTURA PALERMO " Il porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, si rifà il look. È statooggi ilper la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale. In attesa dell'approvazione della variante al Prp, è stato definito il progetto ...PALERMO, 30 MAR È statooggi ilper la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell'approvazione della variante al Prp, è ... Bonus utenze: pubblicato il bando PisaToday Efficientamento energetico, pubblicato un bando da 92 milioni per le imprese Un bando piemontese da 92 milioni di euro rivolto alle imprese per l'efficientamento energetico e la promozione delle energie rinnovabili. Già online, rappresenta la prima misura avviata con il Fondo ... Paesi più sicuri con i nuovi defibrillatori: il bando della Fondazione Varrone Il bando, finanziato con 20 mila euro ... particolarmente attenti al tema della salute pubblica. I defibrillatori saranno acquistati dalla Fondazione e consegnati ai beneficiari che dovranno ... Un bando piemontese da 92 milioni di euro rivolto alle imprese per l'efficientamento energetico e la promozione delle energie rinnovabili. Già online, rappresenta la prima misura avviata con il Fondo ...Il bando, finanziato con 20 mila euro ... particolarmente attenti al tema della salute pubblica. I defibrillatori saranno acquistati dalla Fondazione e consegnati ai beneficiari che dovranno ...