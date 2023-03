Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PalermoToday : Porto di Termini Imerese, pubblicato il bando di gara per i lavori di riqualificazione dell’area nord… - AnsaSicilia : Porti: così sarà riqualificato lo scalo di Termini Imerese. Pubblicato bando lavori. Presidente Monti, progetto mag… - vivereitalia : Pubblicato bando gara lavori riqualificazione area nord porto Termini Imerese - wesud_news : ANAS ha pubblicato il bando di gara per la progettazione e la realizzazione della SS 106 - News24_it : Pubblicato bando gara lavori riqualificazione area nord porto Termini Imerese -

È statooggi ilper la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell'approvazione della variante al PRP, è ...2' DI LETTURA PALERMO " Il porto di Termini Imerese, in provincia di Palermo, si rifà il look. È statooggi ilper la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale. In attesa dell'approvazione della variante al Prp, è stato definito il progetto ...PALERMO, 30 MAR È statooggi ilper la gara di appalto dei lavori di riqualificazione della zona nord del sedime portuale nel porto di Termini Imerese. In attesa dell'approvazione della variante al Prp, è ...

Bonus utenze: pubblicato il bando PisaToday

BARI - Sono 17 le proposte progettuali risultate idonee nell’ambito del bando per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare ...Il bando, finanziato con 20 mila euro ... particolarmente attenti al tema della salute pubblica. I defibrillatori saranno acquistati dalla Fondazione e consegnati ai beneficiari che dovranno ...