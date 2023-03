Psicologi, ‘servono professionisti a scuola, più formazione docenti non basta’ (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Serve lo psicologo a scuola, non bastano 20 ore di formazione aggiuntive per i docenti”. Lo affermano, in una nota, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari, e il gruppo di esperti della ‘Task force scuola’ del Cnop guidata da Daniela Lucangeli, commentando un’intervista del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sul ‘Corriere della Sera’, in cui si annuncia l’introduzione di 100 mila tutor per i ragazzi, professori per i quali è prevista una formazione aggiuntiva con lezioni anche di Psicologia e pedagogia, e il compito di “coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà e a quelli molto brillanti che si annoiano”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – “Serve lo psicologo a, non bastano 20 ore diaggiuntive per i”. Lo affermano, in una nota, il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli, David Lazzari, e il gruppo di esperti della ‘Task force’ del Cnop guidata da Daniela Lucangeli, commentando un’intervista del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sul ‘Corriere della Sera’, in cui si annuncia l’introduzione di 100 mila tutor per i ragazzi, professori per i quali è prevista unaaggiuntiva con lezioni anche dia e pedagogia, e il compito di “coordinare i colleghi e assicurare la personalizzazione del curriculum, con particolare attenzione agli studenti in difficoltà e a quelli molto brillanti che si annoiano”, ...

