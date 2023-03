Provincia di Benevento e Samte, proposta di trasferimtneo di impianti rifiuti e maestranze all’Ente d’Ambito (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente della Provincia Nino Lombardi, d’intesa con il Presidente dell’Organismo di Liquidazione della Samte Domenico Mauro e con le strutture dirigenziali, hanno trasmesso alla Direzione generale del Ciclo Integrato Acque e rifiuti della Regione Campania, all’Ente d’Ambito e alla costituenda Società gestionale Servizi Ambientali SpA, la proposta di trasferimento dell’impiantistica ed il passaggio di cantiere delle maestranze impegnate nel ciclo rifiuti. Preso atto della volontà espressa con atti deliberativi dall’Ente d’Ambito di non rilevare la Società Provinciale Samte e di costituire, al suo posto, la Servizi Ambientali SpA, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente dellaNino Lombardi, d’intesa con il Presidente dell’Organismo di Liquidazione dellaDomenico Mauro e con le strutture dirigenziali, hanno trasmesso alla Direzione generale del Ciclo Integrato Acque edella Regione Campania,e alla costituenda Società gestionale Servizi Ambientali SpA, ladi trasferimento dell’stica ed il passaggio di cantiere delleimpegnate nel ciclo. Preso atto della volontà espressa con atti deliberativi ddi non rilevare la Societàlee di costituire, al suo posto, la Servizi Ambientali SpA, il ...

