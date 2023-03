Provincia di Benevento: approvati quattro progetti per interventi su strade provinciali (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato in linea tecnica due progetti di fattibilità tecnico – economica che mobilitano circa 800mila Euro per interventi sulla viabilità Provinciale. In particolare si tratta: 1) della messa in sicurezza e ripristino del piano viabile e delle pertinenze stradali in area del Comparto n. 2 Fortore per le strade Provinciali 45 e 50 per l’importo complessivo di € 542.892,54. Si tratta di strade di fondamentale importanza per l’entroterra montano del Fortore in quanto rappresentano l’unico collegamento dei Comuni limitrofi di Montefalcone Valfortore – San Giorgio la Molara – Castelfranco in Miscano – Ginestra degli Schiavoni con il capoluogo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente delladiNino Lombardi ha approvato in linea tecnica duedi fattibilità tecnico – economica che mobilitano circa 800mila Euro persulla viabilitàle. In particolare si tratta: 1) della messa in sicurezza e ripristino del piano viabile e delle pertinenze stradali in area del Comparto n. 2 Fortore per leli 45 e 50 per l’importo complessivo di € 542.892,54. Si tratta didi fondamentale importanza per l’entroterra montano del Fortore in quanto rappresentano l’unico collegamento dei Comuni limitrofi di Montefalcone Valfortore – San Giorgio la Molara – Castelfranco in Miscano – Ginestra degli Schiavoni con il capoluogo di ...

