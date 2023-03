Proroga superbonus ma non si riesce ad ottenere e con Case Green sarà caos (Di giovedì 30 marzo 2023) Nonostante la Proroga del superbonus ottenerlo è difficilissimo. Una situazione che potrebbe peggiorare con il problema delle Case Green Il superbonus110% è stata una delle misure più discusse degli ultimi anni in Italia. Sebbene fosse stata concepita come un incentivo per rilanciare il settore edilizio e la ristrutturazione delle abitazioni, purtroppo si è rivelata terreno fertile per le truffe ai danni dello Stato. Come funziona ora il superbonus dopo la Proroga (Credits foto: Ansa) Ilovetrading.itLe frodi sono state diffuse e non sempre facilmente individuabili, tanto che in questi ultimi anni ci sono state rilevanti modifiche al ribasso per limitare le truffe. Tuttavia, nonostante la Proroga, la situazione potrebbe addirittura peggiorare con ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 30 marzo 2023) Nonostante ladelottenerlo è difficilissimo. Una situazione che potrebbe peggiorare con il problema delleIl110% è stata una delle misure più discusse degli ultimi anni in Italia. Sebbene fosse stata concepita come un incentivo per rilanciare il settore edilizio e la ristrutturazione delle abitazioni, purtroppo si è rivelata terreno fertile per le truffe ai danni dello Stato. Come funziona ora ildopo la(Credits foto: Ansa) Ilovetrading.itLe frodi sono state diffuse e non sempre facilmente individuabili, tanto che in questi ultimi anni ci sono state rilevanti modifiche al ribasso per limitare le truffe. Tuttavia, nonostante la, la situazione potrebbe addirittura peggiorare con ...

