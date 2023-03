“Pronto a collaborare con Salvini”. Anac, la sterzata di Busia (Di giovedì 30 marzo 2023) Giuseppe Busia è stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. Il presidente di Anac ha avuto la possibilità di chiarire la sua posizione sul codice appalti, che inizialmente aveva fatto insorgere la Lega, al punto da chiedere le sue dimissioni perché “prevenuto, non neutrale e quindi non credibile”. Busia ha spiegato che la sua prima preoccupazione “è fare una buona riforma, dato che dal codice appalti dipende lo sviluppo, può creare ricchezza”. Il codice Salvini “ha tanti aspetti buoni - ha riconosciuto il presidente di Anac - a partire dalla digitalizzazione, ma sacrifica la trasparenza e la controllabilità rispetto alla velocità. Di quest'ultima ne abbiamo bisogno però dobbiamo capire che necessitiamo anche di qualità, di spesa buona, di utilizzo coerente delle risorse pubbliche”. Inoltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Giuseppeè stato ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, su La7. Il presidente diha avuto la possibilità di chiarire la sua posizione sul codice appalti, che inizialmente aveva fatto insorgere la Lega, al punto da chiedere le sue dimissioni perché “prevenuto, non neutrale e quindi non credibile”.ha spiegato che la sua prima preoccupazione “è fare una buona riforma, dato che dal codice appalti dipende lo sviluppo, può creare ricchezza”. Il codice“ha tanti aspetti buoni - ha riconosciuto il presidente di- a partire dalla digitalizzazione, ma sacrifica la trasparenza e la controllabilità rispetto alla velocità. Di quest'ultima ne abbiamo bisogno però dobbiamo capire che necessitiamo anche di qualità, di spesa buona, di utilizzo coerente delle risorse pubbliche”. Inoltre ...

