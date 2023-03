Pronostici 28esima giornata Serie A

(Di giovedì 30 marzo 2023) simple html dom voku html wrapper > Il weekend è salvo: tornano laA, le sue protagoniste e idegli esperti di Superscommesse. Nel menu del 28esimo turno piatti prelibati come Inter-Fiorentina e il “dolce della casa”: Napoli-Milan, big match da cui parte l’ampia analisi della. Napoli – Milan: Segna goal squadra ospite La capolista dellaA sarà impegnata nel big match contro il Milan. Nelle ultime sei partite di campionato i rossoneri hanno sempre segnato. Inoltre, la squadra di Pioli ha sempre siglato almeno una rete negli ultimi 7 testa a testa al Maradona: il pronostico di Superscommesse è quindi l’esito Segna goal squadra ospite. Inter – Fiorentina: Squadra casa segna 1 tempoAltra super sfida in programma quella di San Siro tra Inter e Fiorentina. I nerazzurri partono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MomentiCalcio : I nostri pronostici per la 28esima #giornata di #SerieA -

Commenta per primo Dopo la pausa per le nazionali Napoli - Milan sarà il match clou dellagiornata di Serie A : se il verdetto del confronto di domenica 2 aprile sarà - per questioni ...Archiviata la pausa nazionali, torna il campionato. Ad aprire lagiornata di Serie A sarà Cremonese - Atalanta: allo Zini fischio d'inizio sabato alle 15. La squadra di Ballardini ha pareggiato 1 - 1 nell'ultimo turno, la squadra di Gasperini ha superato 2 -...Indice Partite in Diretta Live del giornoper oggi e calcio in tv Programma delle ... In Ligue 1 si gioca Lione - Nantes per lagiornata. Arrivano entrambe da un periodo non molto ...

Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 28ª giornata Today.it

Per farsi perdonare la sua temporanea assenza, il weekend di Serie A riparte con il botto. Tanti imperdibili match e due super sfide in programma: Napoli-Milan e Inter-Fiorentina. Dal confronto di San ...I pronostici di Fantasyteam per il big match di Serie A – Napoli-Milan – e per le sfide delle italiane in Champions league.