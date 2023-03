Progettare nuovi prodotti e servizi per la terza età: il CIID di Copenaghen sbarca con un corso ad Astino (Di giovedì 30 marzo 2023) Il CIID – Copenhagen Institute of Interaction Design – arriva per la prima volta a Bergamo proponendo un corso sullo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la vita delle persone anziane. Imparare tecniche e nozioni per sviluppare nuovi prodotti e servizi per la terza età, che permettano alla fascia di popolazione più anziana di essere più inclusa nel tessuto sociale. Questo l’obiettivo del corso di formazione organizzato dal CIID – Copenhagen Institute of Interaction Design – in collaborazione con il Comune di Bergamo e Fondazione Mia alla Torre Guala del Monastero di Astino dall’11 al 14 aprile 2023. Il CIID, istituzione privata che rappresenta l’eccellenza a livello internazionale nell’insegnamento e nella ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023) Il– Copenhagen Institute of Interaction Design – arriva per la prima volta a Bergamo proponendo unsullo sviluppo di soluzioni innovative per migliorare la vita delle persone anziane. Imparare tecniche e nozioni per sviluppareper laetà, che permettano alla fascia di popolazione più anziana di essere più inclusa nel tessuto sociale. Questo l’obiettivo deldi formazione organizzato dal– Copenhagen Institute of Interaction Design – in collaborazione con il Comune di Bergamo e Fondazione Mia alla Torre Guala del Monastero didall’11 al 14 aprile 2023. Il, istituzione privata che rappresenta l’eccellenza a livello internazionale nell’insegnamento e nella ...

