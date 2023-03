Processo Juventus: in arrivo 30-40 punti di penalizzazione tra plusvalenze e stipendi (Di giovedì 30 marzo 2023) Juventus,in arrivo 30-40 punti di penalizzazione dai nuovi processi. Le penalizzazioni saranno afflittive,e scontate in questa stagione. La Juventus è in caduta libera. Il quotidiano sportivo Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio oggi ai tre filoni di inchiesta che riguardano il club bianconero: plusvalenze, stipendi e partnership con altri club. I problemi per la Juventus, tuttavia, sono soltanto all’inizio. Secondo le voci che circolano negli ambienti federali, le inchieste sulle plusvalenze risultano essere una goccia nell’oceano rispetto a ciò che attende la squadra. Il procuratore federale Giuseppe Chiné completerà formalmente oggi un nuovo fascicolo, denominato “manovra stipendi e manovra agenti”, ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023),in30-40didai nuovi processi. Le penalizzazioni saranno afflittive,e scontate in questa stagione. Laè in caduta libera. Il quotidiano sportivo Corriere dello Sport ha dedicato ampio spazio oggi ai tre filoni di inchiesta che riguardano il club bianconero:e partnership con altri club. I problemi per la, tuttavia, sono soltanto all’inizio. Secondo le voci che circolano negli ambienti federali, le inchieste sullerisultano essere una goccia nell’oceano rispetto a ciò che attende la squadra. Il procuratore federale Giuseppe Chiné completerà formalmente oggi un nuovo fascicolo, denominato “manovrae manovra agenti”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Scade domani il termine per le indagini sulla #Juventus, la Procura #Figc verso la richiesta di un nuovo processo… - ZZiliani : Solo oggi, con la Procura federale pronta a far scattare i deferimenti, alcuni media scoprono che i processi sporti… - capuanogio : ?? #Juventus, processo senza fine. All'inizio della prossima settimana il club riceverà gli atti dalla Procura… - SimoneR10956858 : RT @CancAtomic: Se Giraudo vincerà al CEDU si riaprirà il processo sportivo 2006, e l'ammontare dei danni passerà da 443mln (chiesti 10 a… - napolipiucom : Processo Juventus: in arrivo 30-40 punti di penalizzazione tra plusvalenze e stipendi #Calciopoli #Juventus… -