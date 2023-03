Probabili formazioni Juventus-Hellas Verona: ventottesima giornata Serie A 2022/2023 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le Probabili formazioni di Juventus-Hellas Verona, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 1 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn. Grande attesa per questa sfida tra bianconeri e scaligeri, che hanno ambizioni di classifica diverse ma la stessa voglia di tre punti. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, pagelle e parole dei protagonisti. Juventus – Di Maria e Vlahovic tandem d’attacco. Miretti al posto di Rabiot, squalificato. Stop dal giudice sportivo anche per Paredes. Verona – Squalificato Coppola. Ceccherini in difesa con Dawidowicz e Magnani. Gaich al centro ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 1 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn. Grande attesa per questa sfida tra bianconeri e scaligeri, che hanno ambizioni di classifica diverse ma la stessa voglia di tre punti. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, pagelle e parole dei protagonisti.– Di Maria e Vlahovic tandem d’attacco. Miretti al posto di Rabiot, squalificato. Stop dal giudice sportivo anche per Paredes.– Squalificato Coppola. Ceccherini in difesa con Dawidowicz e Magnani. Gaich al centro ...

