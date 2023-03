Pro Vita Famiglia: "Vergognosa ingerenza da Ue che condanna Italia per stop a figli coppie gay" (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "L'ingerenza del Parlamento Europeo che condanna l'Italia per lo stop alle trascrizioni dei 'figli' delle coppie gay è gravissima e Vergognosa. Non esistono 'figli' di coppie gay. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie gay si sono dotate sfruttando pratiche barbare e illegali nella gran parte del mondo come l'utero in affitto e la compravendita di gameti umani". Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia. "A violare i diritti di quei bambini non è lo Stato che non riconosce all'anagrafe il 'padre-bis' o la 'madre-bis', ma la stessa coppia che pianifica a tavolino di privare un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "L'del Parlamento Europeo chel'per loalle trascrizioni dei '' dellegay è gravissima e. Non esistono '' digay. Due uomini e due donne non possono avere. Esistono bambini di cuigay si sono dotate sfruttando pratiche barbare e illegali nella gran parte del mondo come l'utero in affitto e la compravendita di gameti umani". Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di Pro. "A violare i diritti di quei bambini non è lo Stato che non riconosce all'anagrafe il 'padre-bis' o la 'madre-bis', ma la stessa coppia che pianifica a tavolino di privare un ...

