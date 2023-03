Prima notte tranquilla per il Papa al Gemelli (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - Nottata tranquilla per Papa Francesco, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli per un'infezione respiratoria. Dalle informazioni filtrate tra i medici c'e' ottimismo sulle condizioni del Pontefice, per il quale ieri è stato escluso il Covid e anche la polmonite batterica. Proseguono le terapie stabilite ieri e il monitoraggio della saturazione del sangue, che finora non ha dato motivi di allarme. Inizialmente era stato detto che il Pontefice era stato ricoverato per esami precedentemente programmati, ma successivamente si è venuto a sapere che Francesco si era lamentato nei giorni precedenti di "difficoltà respiratorie". Escluso il Covid I test hanno escluso si possa trattare di Covid-19, ma ad ogni modo si sono resi necessari "alcuni giorni di cure mediche ospedaliere appropriate". Gli appuntamenti del Papa per giovedì sono ... Leggi su agi (Di giovedì 30 marzo 2023) AGI - NottataperFrancesco, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli per un'infezione respiratoria. Dalle informazioni filtrate tra i medici c'e' ottimismo sulle condizioni del Pontefice, per il quale ieri è stato escluso il Covid e anche la polmonite batterica. Proseguono le terapie stabilite ieri e il monitoraggio della saturazione del sangue, che finora non ha dato motivi di allarme. Inizialmente era stato detto che il Pontefice era stato ricoverato per esami precedentemente programmati, ma successivamente si è venuto a sapere che Francesco si era lamentato nei giorni precedenti di "difficoltà respiratorie". Escluso il Covid I test hanno escluso si possa trattare di Covid-19, ma ad ogni modo si sono resi necessari "alcuni giorni di cure mediche ospedaliere appropriate". Gli appuntamenti delper giovedì sono ...

