Prima notte tranquilla per il Papa al Gemelli 

AGI - Nottata tranquilla per Papa Francesco, ricoverato da ieri al decimo piano del Policlinico Gemelli per un'infezione respiratoria. Dalle informazioni filtrate tra i medici c'è ottimismo sulle condizioni del Pontefice, per il quale ieri è stato escluso il Covid e anche la polmonite batterica. Proseguono le terapie stabilite e il monitoraggio della saturazione del sangue, che finora non ha dato motivi di allarme. Il Pontefice resterà al Gemelli alcuni giorni per l'opportuna terapia medica ospedaliera. Inizialmente era stato detto che era stato ricoverato per esami precedentemente programmati, ma successivamente si è venuto a sapere che Francesco si era lamentato nei giorni precedenti di "difficoltà respiratorie". Infezione respiratoria Un'infezione respiratoria. È questa la ragione del malore che ha convinto Papa Francesco ad ...

