Prima chiude la nonna nello sgabuzzino, poi fugge dai domiciliari: inseguimento da film per le strade di Dragona (Di giovedì 30 marzo 2023) Ostia – Avrebbe tentato di impedire al nipote di evadere dagli arresti domiciliari. Il tutto per evitare che potesse avere qualche altro problema con la giustizia, con tutta la premura del caso. Ma il nipote, un 29enne, l'avrebbe chiusa a chiave in uno stanzino portandole via il telefono cellulare. Il fatto sarebbe avvenuto a Dragona, nella zona nord di Acilia, nel X Municipio. Non sarebbe tutto, dato che avrebbe deciso di "fare a meno" del proprio braccialetto elettronico, per poi fuggire via. Gli agenti del commissariato di Ostia, a cui sarebbe arrivata la segnalazione della rottura del braccialetto, hanno provveduto ad inseguirlo per strada riuscendo a bloccarlo. Il 29enne, dunque, sarebbe stato vittima del suo stesso piano. Con le spalle al muro e senza più vie di fuga, il giovane si sarebbe scagliato contro uno degli agenti ferendolo.

