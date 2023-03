“Preferirei gli italiani in Nazionale, ma almeno che sentano forte l’azzurro”. Di Biagio sull’idea di “mercato” di Mancini per l’Italia (Di giovedì 30 marzo 2023) Le scelte di Roberto Mancini per le ultime convocazioni in vista delle prime partite di qualificazione verso Germania 2024, hanno creato tante polemiche e fatto riflettere tanti addetti ai lavori su quello che Mancini vuole fare con gli oriundi. I partiti sono due, da una parte chi pensa che il ct faccia una scelta giusta, perché in una situazione di penuria antistorica soprattutto per quel che riguarda il parco attaccanti, è giusto sfruttare la cittadinanza anche di chi può poi sfruttarla per giocare (e guadagnare) in Europa. Dall’altra parte invece c’è chi è contrario a questa idea Manciniana, perché il talento italiano c’è e deve essere soltanto coltivato meglio.Oggi sulla questione è intervenuto anche Gigi Di Biagio, ex allenatore della nostra Under 21, che ha espresso la sua posizione durante il convegno “Il ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Le scelte di Robertoper le ultime convocazioni in vista delle prime partite di qualificazione verso Germania 2024, hanno creato tante polemiche e fatto riflettere tanti addetti ai lavori su quello chevuole fare con gli oriundi. I partiti sono due, da una parte chi pensa che il ct faccia una scelta giusta, perché in una situazione di penuria antistorica soprattutto per quel che riguarda il parco attaccanti, è giusto sfruttare la cittadinanza anche di chi può poi sfruttarla per giocare (e guadagnare) in Europa. Dall’altra parte invece c’è chi è contrario a questa ideaana, perché il talento italiano c’è e deve essere soltanto coltivato meglio.Oggi sulla questione è intervenuto anche Gigi Di, ex allenatore della nostra Under 21, che ha espresso la sua posizione durante il convegno “Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aquintoc : @stanzaselvaggia Togligli pure questo risultato che Lol spende come positivo e poi cosa resta a questo governo di f… - danielpircher : @dorinileonardo ne ho di peggio: Sigmundskron = Ponte Adige. Il tema è lungo cento e più anni (c'è di mezzo il fasc… - Noretta09 : @Pezzadazienda Preferirei pagare qualcuno che mi riordina razionalmente gli armadi e i cassetti. I colori da indossare me li scelgo io, eh. - Miriam52561036 : @Aury86861644 @Loredana_Dana75 Io al limite preferirei Milena...non è stata un elemento 'portante', a volte l'ho vi… - Federinirini : @landiaross vabbè amo fatti una cartellina con gli screen che hai raccolto e manda tutto ad alby e in cc alla poliz… -