Porti di Civitavecchia | Marotta AVS | è un fatto inaccettabile

Porti di Civitavecchia, Claudio Marotta (AVS): quanto sta accadendo al personale ADSP, è un fatto inaccetabile – "Quanto sta accadendo al personale dell'AdSP, è un fatto inaccettabile. La mortificazione dei dipendenti e la probabile mancata applicazione dell'accordo di secondo livello precedentemente sottoscritto da parte del Presidente e degli organi di vertice hanno condotto i sindacati alla giusta proclamazione di tre giornate di sciopero nel mese di aprile". Così in una nota il capogruppo Avs in consiglio regionale, Claudio Marotta. "Nel manifestare la mia solidarietà e vicinanza ai lavoratori, che mi auguro di poter incontrare al più presto al fine di conoscere da vicino problematiche ed eventuali richieste, ho deciso che presenterò anche una interrogazione in ..."

