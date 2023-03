Pnrr | Schlein | governo scarica ritardi | Fitto riferisca a Camere

(Di giovedì 30 marzo 2023) "Hanno detto che erano pronti, ma tanto pronti ci sembra che non sono". Lo ha detto da Trieste la segretaria del Pd, Elly, soffermandosi suiper i fondi del. "Non bisogna perdere ...

"Hanno detto che erano pronti, ma tanto pronti ci sembra che non sono". Lo ha detto da Trieste la segretaria del Pd, Elly, soffermandosi sui ritardi per i fondi del. "Non bisogna perdere questa opportunità su cui si segnalano già dei ritardi che il overno cerca di scaricare sui precedenti governi oppure ...La politica deve imparare a pensare in prospettiva, anche oltre il. Se invece si pensa di ... che ha portato il saluto della segretaria Elly. "Sulla partecipazione, così come sull'ambiente,...

Dal Pnrr ai diritti, l'opposizione a tutto campo del Pd di Schlein Adnkronos

Il Pnrr non è patrimonio di un partito o di una forza politica ... di attuazione dei progetti e su quali modifiche il governo sta chiedendo". Così Elly Schlein in Fruili per la campagna elettorale ...