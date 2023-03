Pnrr, perché l'Italia non riesce a spendere i fondi europei? (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) - Sembra il paradosso perfetto. Le risorse ci sono, e tante, ma non si riescono a utilizzare. Qualsiasi ragionamento sull'attuazione del Pnrr finisce nello stesso vicolo cieco: l'Italia non sa spendere i fondi che ha, o avrebbe, a disposizione. Come è possibile? La risposta più immediata, e anche la più semplice da dare e la più difficile da spiegare, è che non ci sono le competenze necessarie per fare i progetti che servono, mettere in moto la macchina amministrativa e rispettare le scadenze previste. La domanda che segue, la seconda, è sempre la stessa. Come è possibile? La risposta finisce inevitabilmente nel campo delle responsabilità, che vengono subito distribuite secondo convenienza. Colpa dell'attuale governo. No, colpa del precedente governo. Invece, è colpa delle amministrazioni locali. Anzi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) - Sembra il paradosso perfetto. Le risorse ci sono, e tante, ma non si riescono a utilizzare. Qualsiasi ragionamento sull'attuazione delfinisce nello stesso vicolo cieco: l'non sache ha, o avrebbe, a disposizione. Come è possibile? La risposta più immediata, e anche la più semplice da dare e la più difficile da spiegare, è che non ci sono le competenze necessarie per fare i progetti che servono, mettere in moto la macchina amministrativa e rispettare le scadenze previste. La domanda che segue, la seconda, è sempre la stessa. Come è possibile? La risposta finisce inevitabilmente nel campo delle responsabilità, che vengono subito distribuite secondo convenienza. Colpa dell'attuale governo. No, colpa del precedente governo. Invece, è colpa delle amministrazioni locali. Anzi, ...

