Pnrr nel caos per colpa di uno stadio di calcio: l'appello per non perdere i soldi (Di giovedì 30 marzo 2023) Un piano economico per il rilancio del Paese. Un'opera che rischia di bloccare tutte le altre. L'appello di un politico, al buon senso e alla riflessione. Lo stadio di Firenze e la ristrutturazione da portare avanti con i soldi del Pnrr sono, da almeno tre giorni, al centro del dibattito politico. L'Unione Europea ha, di fatto, bocciato l'idea di usare denari pubblici per il rettangolo di gioco del capoluogo toscano “Se noi oggi capiamo, e lo possiamo capire anche da questa relazione, che alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati, ed è matematico, è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la colpa”. Parole nette e chiare quelle espresse ieri dal ministro per gli affari europei, il sud, le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) Un piano economico per il rilancio del Paese. Un'opera che rischia di bloccare tutte le altre. L'di un politico, al buon senso e alla riflessione. Lodi Firenze e la ristrutturazione da portare avanti con idelsono, da almeno tre giorni, al centro del dibattito politico. L'Unione Europea ha, di fatto, bocciato l'idea di usare denari pubblici per il rettangolo di gioco del capoluogo toscano “Se noi oggi capiamo, e lo possiamo capire anche da questa relazione, che alcuni interventi da qui al 30 giugno 2026 non possono essere realizzati, ed è matematico, è scientifico che sia così, dobbiamo dirlo con chiarezza e non aspettare il 2025 per aprire il dibattito su di chi sia la”. Parole nette e chiare quelle espresse ieri dal ministro per gli affari europei, il sud, le ...

