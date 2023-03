Pnrr, ira di Draghi per lo scaricabarile di Meloni ???????La telefonata: "Mario, non ce l'ho con te ma con l'Ue" (Di giovedì 30 marzo 2023) Il governo sulLa questione Pnrr ha deciso di uscire allo scoperto e il ministro responsabile del dossier, Raffaele Fitto ha ammesso: "Molti progetti sono irrealizzabili, non ce La facciamo". Dopo questa dichiarazione è nato uno scontro tra nuovo e vecchio esecutivo, così La premier Meloni, riferiscono fonti qualificate dell’esecutivo, telefona a Mario Draghi. Gli spiega - - si legge su Repubblica - che non è lui il vero bersaglio del suo governo, semmai un certo strabismo delLa Ue sul Pnrr, ostile ai sovranisti e assai meno rigida col governo precedente. Prova a sedare un fastidio, quello dell’ex banchiere, sempre più marcato. Pnrr, ira di Draghi per lo scaricabarile di ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 30 marzo 2023) Il governo sulquestioneha deciso di uscire allo scoperto e il ministro responsabile del dossier, Raffaele Fitto ha ammesso: "Molti progetti sono irrealizzabili, non cefacciamo". Dopo questa dichiarazione è nato uno scontro tra nuovo e vecchio esecutivo, cosìpremier, riferiscono fonti qualificate dell’esecutivo, telefona a. Gli spiega - - si legge su Repubblica - che non è lui il vero bersaglio del suo governo, semmai un certo strabismo delUe sul, ostile ai sovranisti e assai meno rigida col governo precedente. Prova a sedare un fastidio, quello dell’ex banchiere, sempre più marcato., ira diper lodi ...

