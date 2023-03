Pnrr | ira di Draghi per lo scaricabarile di Meloni La telefonata | Mario | non ce l' ho con te ma con l' Europa

(Di giovedì 30 marzo 2023) Il governo sulla questioneha deciso di uscire allo scoperto e il ministro responsabile del dossier, Raffaele Fitto ha ammesso: "Molti progetti sono irrealizzabili, non ce la facciamo". Dopo questa dichiarazione è nato uno scontro tra nuovo e vecchio esecutivo, così la premier, riferiscono fonti qualificate dell’esecutivo, telefona a. Gli spiega - - si legge su Repubblica - che non è lui il vero bersaglio del suo governo, semmai un certo strabismo della Ue sul, ostile ai sovranisti e assai meno rigida col governo precedente. Prova a sedare un fastidio, quello dell’ex banchiere, sempre più marcato. Che fatica a restare negli argini, come si intuisce ricostruendo un episodio di una decina di giorni fa e che vale la pena riferire. Il suo fedelissimo Giavazzi va in tv e sfodera ...

i progetti da "trasferire" alla Coesione è complesso e potrebbe incrociare l'ira di diversi amministratori locali. Soprattutto del sud. Quale soluzione Fitto parla di "bonifica" del vecchio Pnrr e come ha precisato il Ministro per non incorrere nell'ira dei sindacati, aprirà uno spiraglio C'è meno sulle riforme che il Pnrr chiede in cambio.

Ma il lavoro su quali siano i progetti da "trasferire" alla Coesione è complesso e potrebbe incrociare l'ira di diversi amministratori locali. Soprattutto del sud. Quale soluzione Fitto parla di