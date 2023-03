Pnrr | Foti | “Va ripensato | oggi con l’aumento dei costi delle materie prime è irrealizzabile”

(Di giovedì 30 marzo 2023) Va, quando è stato scritto la situazione economica era molto diversa. Sulcontinua il dibattito dopo le sollecitazioni del ministro Fitto. Che ieri da Bruxelles ha chiarito che non ci sono timori e che Palazzo Chigi sta lavorando insieme alla Ue per riparare a storture. Ereditate dal governo precedente., Fitto: è da ripensare dopomateriOspite su Sky Tg24 il capogruppo di FdI alla Camera, Tommasochiarisce. “Sapevamo che ilponeva obiettivi, ma anchedifficoltà. Dobbiamo considerare che è stata fatta la fase di progettazione nel momento in cui si è alzato il costo. Ci sono difficoltà di rispondere nei tempi ...

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Il codice degli appalti è aderente ai principi della legge delega del precedente governo che lo ha voluto rivoluzionare in relazione al Pnrr, senza limitarsi ... d'Italia alla ...Ascolta l'articolo “Cosa non dobbiamo fare per non fallire sul Pnrr Intanto che cosa non abbiamo fatto. Ricordo il dibattito sul Recovery, che poi diede luogo al Pnrr: si diceva che l’Europa chiedeva ...