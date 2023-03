Pnrr, corsa ai fondi non spesi. La sfida di Roma e Milano: «Fate investire a noi i soldi a rischio» (Di giovedì 30 marzo 2023) La sfida è partita da Roma e Milano. E in poche ore si è allargata lungo lo Stivale, da Palermo a Venezia. I fondi del Pnrr che rischiano di andare perduti «devono essere dati ai... Leggi su ilmattino (Di giovedì 30 marzo 2023) Laè partita da. E in poche ore si è allargata lungo lo Stivale, da Palermo a Venezia. Idelche rischiano di andare perduti «devono essere dati ai...

