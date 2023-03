Pnrr | Asi tiene passo e affida realizzazione della Space Factory

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Agenzia Spaziale Italianailsui programmi dele prosegue “secondo le tempistiche previste glimenti dei contratti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza eti all’Agenzia Spaziale Italiana”. L’Asi annuncia oggi che sono stati aggiudicati dall’Agenzia tutti i contratti aventi per oggetto “Attività di ricerca e sviluppo tecnologico concernente ladel”, in attuazione del Piano Operativo del sub-investimento M1C2.I4.3 relativo a– Programma4.0. “Si tratta di un importante risultato per Asi e per tutti gli operatori industriali ...