Pistorius chiede la libertà condizionale | venerdì potrebbe lasciare il carcere

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 marzo 2023) Sono giorni decisivi per il futuro di Oscar, attualmente in prigione da 10 anni dopo aver ucciso la fidanzata Reeva Steenkamp. L’ex atleta paralimpico ha chiesto lae dovrebbe partecipare a un’udienzache deciderà se potrào meno il. La sua condanna è di 13 anni e 5 mesi, ma in Sud Africa i condannati per reati gravi possono beneficiare delladopo aver scontato metà della pena elo ha fatto tenendo conto anche del periodo trascorso indalla fine del 2014 durante l’iter processuale. SportFace.