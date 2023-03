Pisa, Caracciolo: «Playoff? Questa volta dobbiamo finire il lavoro» (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, sugli obiettivi della squadra nerazzurra in vista dei Playoff Antonio Caracciolo, capitano del Pisa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «La finale col Monza? Il momento più duro. Ero felice per i compagni, avevo piena fiducia, erano stati Playoff bellissimi. Ma il Monza aveva una rosa più ampia, l’ha vinta così. Non guardo tanto lontano, ci sono 8 partite toste. Logico, l’obiettivo è chiudere più in alto possibile, ma se ricapita un’altra finale bisogna finire il lavoro. E’ stato giusto stare accanto a mio figlio, spero che il destino mi restituisca ciò che mi ha tolto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Le parole di Antonio, capitano del, sugli obiettivi della squadra nerazzurra in vista deiAntonio, capitano del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «La finale col Monza? Il momento più duro. Ero felice per i compagni, avevo piena fiducia, erano statibellissimi. Ma il Monza aveva una rosa più ampia, l’ha vinta così. Non guardo tanto lontano, ci sono 8 partite toste. Logico, l’obiettivo è chiudere più in alto possibile, ma se ricapita un’altra finale bisognail. E’ stato giusto stare accanto a mio figlio, spero che il destino mi restituisca ciò che mi ha tolto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : GazzSport: 'Pisa, la carica di Caracciolo: 'Playoff con grandi piazze? Niente paura! In B conta la fame, vedi il Su… - psb_original : Pisa, la rinascita di Caracciolo: 'Nove mesi lunghi, ora vogliamo chiudere il più in alto possibile' #SerieB - psb_original : Pisa, la rinascita di Caracciolo: 'Nove mesi lunghi, ora vogliamo chiudere il più in alto possibile' #SerieB - ILOVEPACALCIO : #SerieB #Pisa, la carica di #Caracciolo: «Playoff con grandi piazze? Niente paura! #Brunori? Si deve preoccupare ch… - psb_original : Pisa, con Caracciolo in campo è un’altra storia: i numeri a confronto #SerieB -