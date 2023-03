Pinamonti e lo sfogo contro la convocazione di Retegui. Lamentele ingiustificate L’oriundo ha segnato 2 gol…

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 marzo 2023) Di gol, quest’anno, ne ha fatti pochi. Appena 4 in 22 presenze. Ma dopo i 13 segnati nella passata stagione con la maglia dell’Empoli forse si sentiva in credito con l’azzurro. E così, nei giorni scorsi, Andreaha detto la sua sulla mancatadi Roberto Mancini, che per il doppio impegno delle qualificazioni ad Euro 2024 gli ha preferito Mateo. Un centravanti fino a quel momento sconosciuto ai più ma che ha risposto presente, realizzando due gol in due partite con l’Italia. Il numero 9 del Sassuolo, da un lato, si è detto deluso del fatto di non essere stato chiamato in azzurro, dimostrando grande attaccamento alla maglia. Ma dall’altro ha palesato il suo fastidio nel vedereal suo posto. E di altri attaccanti italiani. “Pina”, la carriera, l’azzurrola ...