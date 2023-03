Piero Pelù, aggiunte nuove date al Tour Estremo Live 2023, i biglietti (Di giovedì 30 marzo 2023) Piero Pelù dal vivo nei principali festival estivi, si aggiungono nuove date al Tour Estremo Live 2023, i biglietti Si aggiungono nuovi appuntamenti al Tour Estremo Live 2023 di Piero Pelù, la lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il rocker toscano sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per una estate all’insegna dell’energia e del divertimento del suo grande cuore rock. Il Tour, un viaggio da nord a sud per la penisola, prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire per tutta l’estate in quello che si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 30 marzo 2023)dal vivo nei principali festival estivi, si aggiungonoal, iSi aggiungono nuovi appuntamenti aldi, la lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il rocker toscano sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per una estate all’insegna dell’energia e del divertimento del suo grande cuore rock. Il, un viaggio da nord a sud per la penisola, prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire per tutta l’estate in quello che si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati ...

Piero Pelù: aggiunte nuove date al tour estivo con i Bandidos Sul Palco, Piero Pelù sarà accompagnato dai suoi Bandidos, formati da Alessandro "Finaz" Finazzo alle chitarre e voce, Valerio "Voodoo" Recenti al sinth, tastiere, sampless e voce, Luc "Mitraglia" ... Il 13 agosto ad Alghero la carica rock di Piero Pelù Insula Events presenta Piero Pelù in 'TOUR ESTREMO LIVE 2023' La voce più graffiante e travolgente del rock italiano il 13 agosto sul palco dell'arena 'Ivan Graziani' per Alghero Experience: l'estate si infiamma!