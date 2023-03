Piacenza-Modena in tv: data, orario e diretta streaming gara-4 quarti Playoff Superlega 2022/2023 volley (Di giovedì 30 marzo 2023) Inizia il conto alla rovescia per Gas Sales BLuenergy Piacenza-Valsa Group Modena, partita valevole per la quarta giornata dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2022/2023 di volley maschile. I biancorossi di Massimo Botti, che hanno riaperto la serie vincendo gara-3, vogliono sfruttare il campo di casa per ottenere un altro successo e tenere vive le speranze. i canarini di Andrea Giani, dopo aver vinto le prime due sfide, vogliono invece completare l’opera e aggiudicarsi il passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 2 aprile al Pala Banca di Piacenza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Inizia il conto alla rovescia per Gas Sales BLuenergy-Valsa Group, partita valevole per la quarta giornata deidi finale deidimaschile. I biancorossi di Massimo Botti, che hanno riaperto la serie vincendo-3, vogliono sfruttare il campo di casa per ottenere un altro successo e tenere vive le speranze. i canarini di Andrea Giani, dopo aver vinto le prime due sfide, vogliono invece completare l’opera e aggiudicarsi il passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 2 aprile al Pala Banca di. Di seguito, le informazioni per seguire in...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloBonadeo : RT @Ars_Bellica_: #AccaddeOggi :L'assedio di Modena si svolse nel 218 a.C.durante la seconda guerra punica. La diplomazia di Annibale nella… - Ars_Bellica_ : #AccaddeOggi :L'assedio di Modena si svolse nel 218 a.C.durante la seconda guerra punica. La diplomazia di Annibale… - NunzioE52110531 : Vi faccio un elenco delle città più pericolose del nord Italia prima in classifica Reggio Emilia Parma Modena Piace… - AllertApc : RT @LuceverdeInfo: ?? #Smog #EmiliaRomagna - Rientrate le #MisureEmergenziali ??NESSUNA limitazione oggi #29marzo bollettino verde in provin… - LuceverdeInfo : ?? #Smog #EmiliaRomagna - Rientrate le #MisureEmergenziali ??NESSUNA limitazione oggi #29marzo bollettino verde in p… -