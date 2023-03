Philadelphia Union vs Sporting Kansas City – probabili formazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Philadelphia Union rischia di perdere tre partite consecutive in una sola stagione regolare MLS per la prima volta dal 2017 quando domenica 2 aprile ospiterà lo Sporting Kansas City al Subaru Park. Lo scorso fine settimana, l’Union ha visto interrompersi una striscia di 13 partite vinte in casa nella stagione regolare e nei playoff, quando l’Orlando City li ha battuti per 2-1, mentre lo SKC è ancora alla ricerca della prima vittoria della campagna, cadendo per 4-1 contro i Seattle Sounders nell’ultima uscita. Il calcio di inizio di Philadelphia Union vs Sporting Kansas City è previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita Philadelphia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilrischia di perdere tre partite consecutive in una sola stagione regolare MLS per la prima volta dal 2017 quando domenica 2 aprile ospiterà loal Subaru Park. Lo scorso fine settimana, l’ha visto interrompersi una striscia di 13 partite vinte in casa nella stagione regolare e nei playoff, quando l’Orlandoli ha battuti per 2-1, mentre lo SKC è ancora alla ricerca della prima vittoria della campagna, cadendo per 4-1 contro i Seattle Sounders nell’ultima uscita. Il calcio di inizio divsè previsto alla 1:30 del mattino ora italiana Anteprima della partita...

