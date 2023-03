Pfizer e le donazioni | mi viene in mente il ‘principio di reciprocità’ Semplici regali o benefici interessati?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) In tema di tecniche di manipolazione, debolezze dell’animo umano, bias cognitivi, scorciatoie del pensiero e spinte inconsce pochi autori hanno fornito un contributo pari a quello dello psicologo americano Robert Cialdini. Le armi della persuasione, il suo lavoro più noto, è un vero e proprio punto di riferimento per chiunque intenda approfondire le ragioni, sovente occulte e inconsapevoli, dell’agire umano. Nel libro, Cialdini enuclea, descrive e sviscera sei “meccanismi” in grado di condizionare la volontà delle persone. Sono, nell’ordine, i principii di: 1) reciprocità; 2) impegno e coerenza; 3) riprova sociale; 4) simpatia; 5) autorità; 6) scarsità. Essi funzionano come vere e proprie “leve” del contegno umano; quasi sempre, all’insaputa di coloro che ne sono casual, o per subdolo intento altrui, influenzati. Qui ci interessa, per i motivi di cui dirò a breve, ...