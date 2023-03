Pescatori e ricercatori in difesa del mare di Sardegna: "Un'app ad hoc per segnalare la plastica in acqua" (Di giovedì 30 marzo 2023) Il progetto frutto della collaborazione tra il Parco marino dell'Asinara e varie università. La sperimentazione partirà l'11 aprile in occasione della Giornata del mare Leggi su repubblica (Di giovedì 30 marzo 2023) Il progetto frutto della collaborazione tra il Parco marino dell'Asinara e varie università. La sperimentazione partirà l'11 aprile in occasione della Giornata del

Isola dell'Asinara: ricercatori e pescatori per la lotta al Marine Litter 29 marzo 2023 " Per proteggere dall'inquinamento da plastica l'isola dell'Asinara, scrigno di storia e biodiversità, ricercatori e pescatori uniscono le proprie forze e daranno vita, nei prossimi mesi, ad una strategia per il controllo costante del marine litter, causa di innumerevoli danni alla vita marina e anche ...