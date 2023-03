Perugia, maltrattamenti e offese in classe ai bambini dell’asilo nido: indagata la titolare (Di giovedì 30 marzo 2023) maltrattamenti, offese e strattonamenti. Sono i comportamenti accertati dai carabinieri di Perugia, che hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti della titolare di un asilo nido di Corciano (Perugia) per il reato di maltrattamenti nei confronti di bambini di età compresa tra i sei mesi e tre anni. La misura, emessa dal Gip del tribunale del capoluogo umbro, prevede per la 47enne il divieto di avvicinamento all’asilo in cui lavorava anche come responsabile ed educatrice. Le indagini degli investigatori, nate dopo una denuncia, sono state eseguite attraverso intercettazioni audio e video all’interno della struttura della provincia di Perugia. Dalle immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza sarebbero emersi ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023)e strattonamenti. Sono i comportamenti accertati dai carabinieri di, che hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti delladi un asilodi Corciano () per il reato dinei confronti didi età compresa tra i sei mesi e tre anni. La misura, emessa dal Gip del tribunale del capoluogo umbro, prevede per la 47enne il divieto di avvicinamento all’asilo in cui lavorava anche come responsabile ed educatrice. Le indagini degli investigatori, nate dopo una denuncia, sono state eseguite attraverso intercettazioni audio e video all’interno della struttura della provincia di. Dalle immagini registrate dalle telecamere di video-sorveglianza sarebbero emersi ...

