Perugia, maltrattamenti a bambini: indagata titolare asilo nido (Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – maltrattamenti nei confronti di bambini tra i sei mesi e tre anni, i carabinieri della Compagnia di Perugia hanno eseguito una misura cautelare nei confronti della titolare di un asilo nido di Corciano, indagata per il reato. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Perugia prevede per la donna, di 47 anni, il divieto di avvicinamento all'asilo in cui lavorava anche come responsabile ed educatrice. Le indagini, scaturite da una denuncia, sono state eseguite attraverso intercettazioni audio e video eseguite all'interno della struttura: le immagini registrate dalle telecamere hanno documentato diversi episodi di maltrattamenti nei confronti dei bambini

