Perseguita la ex incinta: finisce ai domiciliari (Di giovedì 30 marzo 2023) Perseguita la ex compagna incinta. L'indagato ristretto ai domiciliari, alla donna consegnato lo smartwhatch antiviolenza mobile angel Perseguita la ex compagna incinta. I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno eseguito un'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari. Ad emettere il provvedimento il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura. A finire ai domiciliari per effetti della misura cautelare un indagato 44enne di Secondigliano, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ritenuto dagli inquirenti gravemente indiziato di atti persecutori commessi ai danni della ex compagna, in stato di gravidanza. Alla donna, dopo l'ultima denuncia, lo scorso 22 marzo consegnato il mobile angel, lo smartwhatch antiviolenza.

