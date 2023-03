Perché non dovresti mai essere una “mamma mandorla” (Di giovedì 30 marzo 2023) Non solo video divertenti, consigli di bellezza e balletti virali, il celebre social network Made in Cina è diventato anche il luogo delle polemiche e dei dibattiti come ha dimostrato il recente affair del filtro Bolg Glamour. Questa volta, a catturare l’attenzione, e non solo la nostra, è stato un hashtag lanciato e condiviso da centinaia di utenti di TikTok che ha iniziato così una lunga polemica sulle “mamme mandorle”. Ma chi sono queste madri che fanno così discutere? E Perché il loro nome è stato associato a quello della noce in questione? Ve lo spieghiamo noi. Yolanda Hadid e quella mandorla per combattere la fame Sono passati 10 anni da quando, in un episodio di The Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid consigliò a sua figlia Gigi di mangiare una mandorla, anzi due, per combattere i sintomi della fame. Ai tempi, come è ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 marzo 2023) Non solo video divertenti, consigli di bellezza e balletti virali, il celebre social network Made in Cina è diventato anche il luogo delle polemiche e dei dibattiti come ha dimostrato il recente affair del filtro Bolg Glamour. Questa volta, a catturare l’attenzione, e non solo la nostra, è stato un hashtag lanciato e condiviso da centinaia di utenti di TikTok che ha iniziato così una lunga polemica sulle “mamme mandorle”. Ma chi sono queste madri che fanno così discutere? Eil loro nome è stato associato a quello della noce in questione? Ve lo spieghiamo noi. Yolanda Hadid e quellaper combattere la fame Sono passati 10 anni da quando, in un episodio di The Real Housewives of Beverly Hills, Yolanda Hadid consigliò a sua figlia Gigi di mangiare una, anzi due, per combattere i sintomi della fame. Ai tempi, come è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : I giudici con la schiena dritta esistono. La Dott.ssa Zanda di Firenze è fra questi, e infatti ha messo nero su bia… - madforfree : Sentenze Corte su obbligo vaccinale non sono vincolanti: nuova ordinanza comanda a Ordine psicologi Toscana il rein… - raffaellapaita : Boccia tiene a precisarci che non vuole allearsi con Renzi e Calenda perché sono diversi dal pd. Cioè vogliono le r… - TonyAlligatour : @CryptoMeme_Ita perchè non dovrebbero? cè di meglio nel cryptospazio, non si trata di attacare ma confrontarlo - AAguar73 : @giusalbanese Però non esagerare con il caffè perché sei palesemente non in grado di gestirlo. -