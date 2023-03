Perché l’Italia non invierà truppe in Ucraina. Crosetto in audizione alla Camera (Di giovedì 30 marzo 2023) Si è svolto alla Camera dei Deputati il question time con diversi ministri, trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’aula di Montecitorio a cura di Rai Parlamento. Insieme al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e alla ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha risposto alle interrogazioni anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto che si è espresso in merito ad alcuni aspetti sugli aiuti militari a Kiev e sulle ricadute per il settore della Difesa italiano. Niente truppe italiane in Ucraina “l’Italia non ha alcuna intenzione di inviare truppe sul campo” in Ucraina, ha subito precisato il ministro ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023) Si è svoltodei Deputati il question time con diversi ministri, trasmesso dRai in diretta televisiva dall’aula di Montecitorio a cura di Rai Parlamento. Insieme al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, eministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, ha risposto alle interrogazioni anche il ministro della Difesa, Guidoche si è espresso in merito ad alcuni aspetti sugli aiuti militari a Kiev e sulle ricadute per il settore della Difesa italiano. Nienteitaliane innon ha alcuna intenzione di inviaresul campo” in, ha subito precisato il ministro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiDue : ?? ?????????????? ?????????? ?? Se non volete sapere chi commenterà per l'Italia con @corsi_gabriele la prossima edizione del… - MarcoBellinazzo : Sul perchè non siamo un paese normale e sul perchè la vicenda stadi, da Milano a Roma, rivela l'attrazione italiana… - stanzaselvaggia : Secondo Piantedosi gli immigrati partono per l’Italia perché incoraggiati dall’opinione pubblica. “Oh ma hai visto… - Gio_Scorza : RT @SissiBellomo: Petrolio, stop all’export curdo: perché l'Italia rischia più di altri Il Kurdistan iracheno è diventato il nostro primo f… - Perla19733917 : RT @Massimo71000: In Francia quando #Macron ha deciso di portare l'età pensionabile da 62 a 64 anni è venuto giù il finimondo. In Italia qu… -

Stretta sulle occupazioni di case: proposta di legge di Fratelli d'Italia contro i furti ...di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi in Italia' ...è superiore a due anni ad altri 'benefici che di fatto ne escludono l'... Ecco perché nel progetto di legge viene spiegato come 'il sistema ... Inter, Calhanoglu che botta: out 20 giorni ... Salernitana e Monza), la semifinale di andata in Coppa Italia a ... spostando a destra l'armeno). Come auspicano anche in società, ...per vedere con più frequenza in campo Kristjan Asllani anche perché ... Meloni accelera sul presidenzialismo e la sinistra impazzisce Il leader di Fratelli d'Italia ha poi toccato un altro tema caldo,... cosa c'è dietro l'asse Quirinale - Ariston La posizione ... Ma perché la sinistra è così fortemente contraria a questo tipo di ... ...di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi in' ...è superiore a due anni ad altri 'benefici che di fatto ne escludono'... Ecconel progetto di legge viene spiegato come 'il sistema ...... Salernitana e Monza), la semifinale di andata in Coppaa ... spostando a destra'armeno). Come auspicano anche in società, ...per vedere con più frequenza in campo Kristjan Asllani anche...Il leader di Fratelli d'ha poi toccato un altro tema caldo,... cosa c'è dietro'asse Quirinale - Ariston La posizione ... Mala sinistra è così fortemente contraria a questo tipo di ... Pnrr, perché l'Italia non riesce a spendere i fondi europei Adnkronos