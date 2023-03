Perché la guerra del governo alla carne sintetica è antiscientifica oltre che comica

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 marzo 2023) Assistere al dibattito sullacoltivata che si sta svolgendo in Italia, e ascoltare le dichiarazioni di certi esponenti di primo piano dell’attuale, è probabilmente una delle esperienze più surreali e stranianti che ci capiterà di vivere – o almeno c’è da sperare che sia così, e che non diventi la norma. Dunque vediamo: annunciando la proibizione della commercializzazione e della vendita sul suolo italico, con tanto di salatissima multa prevista in caso di violazioni, in proposito il ministro Lollobrigida si è spinto a dichiarare che “L’Italia è la prima nazione al mondo a dire no al cibo sintetici ecosiddetta: i prodotti di laboratorio non garantiscono a nostro avviso qualità né benessere, né – lo diciamo con orgoglio – la tutela della nostra cultura e della nostra ...