Perché Jannik Sinner può superare Alcaraz e Tsitsipas e diventare n.3 nella classifica ATP Race (Di giovedì 30 marzo 2023) Prosegue l’incedere di Jannik Sinner a Miami. Sul cemento outdoor della Florida, l’altoatesino ha conquistato per la seconda volta in carriera l’accesso alle semifinali di questo importante torneo, ricordando quanto accaduto nel 2021, quando Jannik si spinse fino alla Finale, venendo poi battuto dal polacco Hubert Hurkacz. Dopo quanto accaduto a Indian Wells, Sinner ha conquistato la seconda semifinale consecutiva in un torneo di questa tipologia e l’obiettivo sarà fare meglio per dare un segnale a se stesso e ai rivali nella Race, graduatoria di rendimento del 2023 che qualificherà i primi otto classificati alle ATP Finals di Torino, principale obiettivo del nostro portacolori. Attualmente, Sinner è n.5 di questa graduatoria con 1495 punti, ma deve ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Prosegue l’incedere dia Miami. Sul cemento outdoor della Florida, l’altoatesino ha conquistato per la seconda volta in carriera l’accesso alle semifinali di questo importante torneo, ricordando quanto accaduto nel 2021, quandosi spinse fino alla Finale, venendo poi battuto dal polacco Hubert Hurkacz. Dopo quanto accaduto a Indian Wells,ha conquistato la seconda semifinale consecutiva in un torneo di questa tipologia e l’obiettivo sarà fare meglio per dare un segnale a se stesso e ai rivali, graduatoria di rendimento del 2023 che qualificherà i primi ottoti alle ATP Finals di Torino, principale obiettivo del nostro portacolori. Attualmente,è n.5 di questa graduatoria con 1495 punti, ma deve ...

