Perché il "piccolo Buddha" riconosciuto dal Dalai Lama agita la Cina (e non solo) (Di giovedì 30 marzo 2023) Roma, 30 mar – Un "piccolo Buddha" americano proprio come nel film diretto da Bernardo Bertolucci con protagonista Keanu Reeves? A leggere i titoli di molti giornali sembrerebbe proprio di sì, il paragone è d'altronde molto evocativo. Ma no, stracciamo subito l'equivoco, il Dalai Lama non ha individuato la sua reincarnazione. La questione è comunque interessante e al contempo piuttosto spinosa. Tenzin Gyatso, guida spirituale del buddhismo tibetano e in tale contesto considerato la manifestazione terrena del bodhisattva cosmico Avalokite?vara, ha riconosciuto per l'esattezza la reincarnazione dell'ultimo grande maestro tibetano della Mongolia, Khalkha Jetsun Dhampa Rinpoche. E lo ha fatto "scovandola" negli Stati Uniti, indicando un bambino di otto anni originario proprio del Paese della steppa, figlio ...

