“Perché il figlio lo hanno chiamato Cesare”. Aurora Ramazzotti, il motivo della scelta del nome (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 30 marzo è una data incancellabile per Aurora Ramazzotti, infatti è diventata mamma con la nascita del figlio Cesare. Tutti si sono chiesti il Perché di questo nome dato al piccolo, nato dalla relazione sentimentale col compagno Goffredo Cerza, e ora è stata data una risposta. Non dai diretti interessati, ma dal sito Quotidiano.net, che è stato in grado di captare alcuni segnali eloquenti. C’è una motivazione specifica dietro questa scelta della coppia, che ha mandato in delirio Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Questi ultimi due sono nonni per la prima volta, così come ovviamente anche per Aurora Ramazzotti si tratti dell’esordio da mamma. Ma gli occhi sono tutti puntato sul ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 marzo 2023) Il 30 marzo è una data incancellabile per, infatti è diventata mamma con la nascita del. Tutti si sono chiesti ildi questodato al piccolo, nato dalla relazione sentimentale col compagno Goffredo Cerza, e ora è stata data una risposta. Non dai diretti interessati, ma dal sito Quotidiano.net, che è stato in grado di captare alcuni segnali eloquenti. C’è una motivazione specifica dietro questacoppia, che ha mandato in delirio Michelle Hunziker ed Eros. Questi ultimi due sono nonni per la prima volta, così come ovviamente anche persi tratti dell’esordio da mamma. Ma gli occhi sono tutti puntato sul ...

