Perché Friends oggi è ritenuta una serie offensiva? (Di giovedì 30 marzo 2023) Anche Jennifer Aniston ammette la diversa sensibilità nella quale è nata la sitcom cult degli anni Novanta Leggi su wired (Di giovedì 30 marzo 2023) Anche Jennifer Aniston ammette la diversa sensibilità nella quale è nata la sitcom cult degli anni Novanta

La Gen Z trova la serie cult Friends offensiva ... Murder Mystery 2 , Jennifer Aniston ha parlato di come la commedia sia cambiata dai suoi giorni sul set di Friends , dicendo: "Tutti gli show comici sono cambiati. Ora è un po' complicato perché ... Friends, Jennifer Aniston: "Un'intera generazione di spettatori trova la serie offensiva" Perché la bellezza della commedia è che prendiamo in giro noi stessi, prendiamo in giro la vita", ha osservato l'attrice. Poi la presa di coscienza che la comicità di Friends non ha la stessa presa ... Angelina Jolie e David Mayer de Rothschild sono una coppia Tutto ciò che sappiamo Ai tempi il loro immediato feeling sul set fece scalpore, anche perché Pitt era ancora legato a Jennifer Aniston. Lui e la star di Friends divorzieranno solo a gennaio 2005. Vai alla Fotogallery ... Murder Mystery 2 , Jennifer Aniston ha parlato di come la commedia sia cambiata dai suoi giorni sul set di, dicendo: "Tutti gli show comici sono cambiati. Ora è un po' complicato...la bellezza della commedia è che prendiamo in giro noi stessi, prendiamo in giro la vita", ha osservato l'attrice. Poi la presa di coscienza che la comicità dinon ha la stessa presa ...Ai tempi il loro immediato feeling sul set fece scalpore, anchePitt era ancora legato a Jennifer Aniston. Lui e la star didivorzieranno solo a gennaio 2005. Vai alla Fotogallery Jennifer Aniston: «C’è un’intera generazione che trova Friends offensiva» Vanity Fair Italia