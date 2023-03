Per von der Leyen un sano realismo verso Pechino. Parla Meacci (Csds) (Di giovedì 30 marzo 2023) All’Europa serve essere “più coraggiosa” nei confronti di Cina una “più repressiva in patria e più assertiva all’estero”. A dirlo è stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, durante un un evento organizzato da European Policy Center e da Merics. In questo discorso tenuto a pochi giorni prima della sua partenza per Pechino per una missione assieme al presidente francese Emmanuel Macron, von der Leyen ha presentato la linea che terrà con il leader cinese Xi Jinping: “Il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Vladimir Putin” in Ucraina “sarà un fattore determinante per le relazioni tra Unione europea e Cina in futuro”. Non è passato inosservato, infatti, l’incontro della scorsa settimana tra Xi e Putin che un anno fa, pochi giorni prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, avevano siglato ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 marzo 2023) All’Europa serve essere “più coraggiosa” nei confronti di Cina una “più repressiva in patria e più assertiva all’estero”. A dirlo è stata Ursula von der, presidente della Commissione europea, durante un un evento organizzato da European Policy Center e da Merics. In questo discorso tenuto a pochi giorni prima della sua partenza perper una missione assieme al presidente francese Emmanuel Macron, von derha presentato la linea che terrà con il leader cinese Xi Jinping: “Il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Vladimir Putin” in Ucraina “sarà un fattore determinante per le relazioni tra Unione europea e Cina in futuro”. Non è passato inosservato, infatti, l’incontro della scorsa settimana tra Xi e Putin che un anno fa, pochi giorni prima dell’inizio dell’invasione dell’Ucraina, avevano siglato ...

