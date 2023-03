Per Mosca Gershkovich non è un giornalista ma un spia Usa (Di giovedì 30 marzo 2023) Si complica, e non poco, la vicende dell’arresto del giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, fermato a Ekaterinburg dai Servizi segreti russi con l’accusa di spionaggio. La detenzione, almeno per il momento, durerà due mesi, fino al 29 maggio. A deciderlo è stata la Corte di Lefortovo. Il reporter del Wsj, Evan Gershkovich, arrestato per spionaggio in Russia, resterà in carcere almeno due mesi Nel corso dell’udienza, Gershkovich, accusato dall’intelligence di Mosca di aver fornito agli Stati Uniti informazioni riservata su un’impresa russa che opera nel settore militare, si è dichiarato non colpevole del reato di spionaggio di cui è accusato dalle autorità russe. Peskov: “È stato colto in flagrante” Il reporter del Wall Street Journal, ha detto questa mattina il portavoce del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 30 marzo 2023) Si complica, e non poco, la vicende dell’arresto delamericano del Wall Street Journal, Evan, fermato a Ekaterinburg dai Servizi segreti russi con l’accusa di spionaggio. La detenzione, almeno per il momento, durerà due mesi, fino al 29 maggio. A deciderlo è stata la Corte di Lefortovo. Il reporter del Wsj, Evan, arrestato per spionaggio in Russia, resterà in carcere almeno due mesi Nel corso dell’udienza,, accusato dall’intelligence didi aver fornito agli Stati Uniti informazioni riservata su un’impresa russa che opera nel settore militare, si è dichiarato non colpevole del reato di spionaggio di cui è accusato dalle autorità russe. Peskov: “È stato colto in flagrante” Il reporter del Wall Street Journal, ha detto questa mattina il portavoce del ...

