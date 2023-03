Per il Papa quadro clinico in progressivo miglioramento (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha reso noto in una comunicazione che “sua Santità Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate”. Questa mattina il Papa “dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'eucarestia”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- Leggi su iltempo (Di giovedì 30 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, ha reso noto in una comunicazione che “sua SantitàFrancesco ha riposato bene durante la notte. Ilè ine prosegue le cure programmate”. Questa mattina il“dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella cappellina dell'appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l'eucarestia”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

